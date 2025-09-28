L'Inter è la squadra che ha realizzato più gol di testa in questa Serie A e quella che segna di più nel primo tempo. Anche i cross si confermano un’arma decisiva, con quattro reti arrivate da questa soluzione. Una forza collettiva che si riflette nella tradizione: contro il Cagliari l’Inter ha segnato più di chiunque altro, 157 gol, e ha collezionato 46 vittorie, un dato che la colloca tra le squadre più vincenti di sempre contro i rossoblù.