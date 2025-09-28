Le brutte sensazioni che si sono avvertite nell'immediatezza dell'infortunio sono state, purtroppo per il Cagliari, confermate: è grave l'infortunio occorso ad Andrea Belotti, uscito dolorante nel corso del primo tempo di Cagliari-Inter dopo un contatto con Josep Martinez. Il Gallo è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche. Per l'ex attaccante di Torino e Benfica esiste il forte rischio che la stagione sia già terminata.