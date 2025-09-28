A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Palavillage di Grugliasco, l'ex attaccante di Juventus, Reggina e Messina Nicola Amoruso si è soffermato sulla partita di ieri tra Cagliari e Inter e in particolare sulla prima rete in Serie A di Pio Esposito: "Andiamoci piano, perché il ragazzo ha bisogno di crescere tranquillo, ma forse il calcio italiano può aver trovato l'attaccante di riferimento che in Nazionale manca da tanti anni”. Anche se con la penuria che c'è là davanti potrebbe tranquillamente essere lui stesso il centravanti titolare azzurro “Io gioco a padel... il passato è passato e pensiamo al futuro e a questo giovane che sta venendo fuori alla grande. A me Pio Esposito piace moltissimo, ha forza, personalità, qualità tecnica e non ha paura di 'buttarsi' in area per cercare il gol. Per quel che si è visto finora è un giocatore completo che può davvero diventare un punto di riferimento del nostro calcio e riaprire la pagina della grande tradizione di attaccanti italiani”, ha affermato.

Pio Esposito ha davanti Marcus Thuram e Lautaro Martinez: “Ha fatto gol sabato a Cagliari e ha un allenatore, Cristian Chivu, che lo considera molto e gli dà fiducia, ma è anche vero che deve misurarsi con 'mostri' come Thuram e Lautaro per conquistare spazio. Al tempo stesso però, con loro si allena tutti i giorni e questo è un vantaggio, perché ha molto da imparare da due grandi giocatori come i due attaccanti dell'Inter”.