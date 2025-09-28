A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Palavillage di Grugliasco, l'ex attaccante di Juventus, Reggina e Messina Nicola Amoruso si è soffermato sulla partita di ieri tra Cagliari e Inter e in particolare sulla prima rete in Serie A di Pio Esposito: "Andiamoci piano, perché il ragazzo ha bisogno di crescere tranquillo, ma forse il calcio italiano può aver trovato l'attaccante di riferimento che in Nazionale manca da tanti anni”. Anche se con la penuria che c'è là davanti potrebbe tranquillamente essere lui stesso il centravanti titolare azzurro “Io gioco a padel... il passato è passato e pensiamo al futuro e a questo giovane che sta venendo fuori alla grande. A me Pio Esposito piace moltissimo, ha forza, personalità, qualità tecnica e non ha paura di 'buttarsi' in area per cercare il gol. Per quel che si è visto finora è un giocatore completo che può davvero diventare un punto di riferimento del nostro calcio e riaprire la pagina della grande tradizione di attaccanti italiani”, ha affermato.
Pio Esposito ha davanti Marcus Thuram e Lautaro Martinez: “Ha fatto gol sabato a Cagliari e ha un allenatore, Cristian Chivu, che lo considera molto e gli dà fiducia, ma è anche vero che deve misurarsi con 'mostri' come Thuram e Lautaro per conquistare spazio. Al tempo stesso però, con loro si allena tutti i giorni e questo è un vantaggio, perché ha molto da imparare da due grandi giocatori come i due attaccanti dell'Inter”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:13 Alessandro Michieletto MVP dei Mondiali di pallavolo, l'Inter festeggia il suo tifoso su X
- 17:58 Akinsanmiro Player of The Match di Pisa-Fiorentina: "Grande esperienza". E Nzola: "È davvero forte"
- 17:44 Nicola Riva rende onore all'Inter: "Grandissima squadra, peccato per quel gol a freddo perché..."
- 17:30 Cagliari, macigno sulla testa di Pisacane: lesione del crociato, stagione a forte rischio per Belotti
- 17:15 Akanji si è preso l'Inter. L'intento è chiaro: acquisto definitivo a giugno 2026. Come era da 'programma'
- 17:02 La Roma batte il Verona ed è prima col Napoli. Zero gol e sagra delle reti annullate in Pisa-Fiorentina
- 16:48 L'agente Giuffredi con i fratelli Esposito dopo Cagliari-Inter: "Orgoglioso, il meglio deve ancora venire"
- 16:35 Angolo Tattico - Bastoni regista, Mkhitaryan sì veste da trequartista: le chiavi di Cagliari-Inter
- 16:20 Josep Martinez promette: "Non ci fermiamo qui, testa alla Champions". Poi un pensiero per Belotti
- 16:06 Abodi: "Mi auguro che Milano abbia uno stadio nuovo e moderno. Israele? Spero ci sia prudenza"
- 15:52 Amoruso: "Esposito mi piace moltissimo, ha forza e personalità. Da Lautaro e Thuram può solo imparare"
- 15:38 Diamanti: "Moratti mi voleva all’Inter, pensava fossi il nuovo Recoba. Poi Mourinho…"
- 15:24 Il derby tra gli Esposito e quell'emozionante abbraccio a fine partita. Da incorniciare per sempre
- 15:10 Il basket italiano in piedi per Marco Belinelli all'Unipol Forum. Per lui maglia speciale dalla sua Inter
- 14:56 Il Podcast di FcIN - Cagliari-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: dall'esplosione di Esposito al Lautaro ritrovato
- 14:41 Il Sassuolo dimentica subito il ko contro l'Inter e si rilancia in campionato: Udinese sconfitta 3-1
- 14:35 L'ItalVolley maschile campione del mondo per la seconda volta consecutiva: i complimenti dell'Inter
- 14:27 GdS - La difesa di Lautaro ad Appiano e l'esultanza show al gol di Pio: Chivu capopopolo dell'Inter
- 14:13 Pio Esposito diventa il quarto italiano più giovane dell'Inter a segnare un gol in Serie A
- 13:59 Corsera - L'Inter sembra la squadra di Inzaghi con Chivu in panchina: non ruba la scena, ma notizie positive
- 13:45 Repubblica - Lautaro e Pio Esposito, un grande classico e la novità a riprova del cambiamento graduale di Chivu
- 13:31 CdS - Lautaro è l’apporto del campione che fa la differenza e indirizza partite e stagioni
- 13:17 Calhanoglu ritrova il "ritmo", ma non perde la concentrazione: "Ci vediamo martedì"
- 13:03 GdS - Seba Esposito, felice per Pio ma sconsolato per la serata e per quello che sarebbe potuto essere
- 12:49 Moviola CdS - Partita senza problemi per Piccinini. Ammonizioni corrette, nessun rigore su Thuram
- 12:35 CF - Dubbi sulle proprietà di Inter e Milan? È tutto chiaro: i documenti depositati in Comune per San Siro
- 12:21 Pagelle TS - Lautaro e Dimarco strappano il 7, Luis Henrique e Frattesi gli unici due nerazzurri insufficienti
- 12:07 Pagelle CdS - A Cagliari Chivu raccoglie un 7 pieno. Capitan Lautaro bestia nera dei sardi
- 11:53 Corsera - San Siro, ecco perché i due indecisi della maggioranza potrebbero votare a favore della vendita
- 11:38 Sensi pronto ad una nuova avventura: l'ex Inter è a Cipro, pronto a sposare l'Anorthosis
- 11:24 Scaroni: "Vogliamo uno stadio all'altezza di Milan e Inter. Senza il via libera per San Siro perderemmo tutti"
- 11:08 Moviola GdS - Giusti i gialli a Carlos e Barella. Ma Piccinini dimentica quello a Mina
- 10:54 L'appello di Marotta: "San Siro, domani un'occasione unica. Confido nel buon senso della classe politica milanese"
- 10:40 C'è ancora un inglese nel percorso europeo della squadra di Chivu: sarà Kavanagh a dirigere Inter-Slavia Praga
- 10:26 Pagelle GdS - Lautaro migliore della classe, ma Pio non è da meno. Luis Henrique il peggiore
- 10:12 Champions, l'Inter sfida lo Slavia Praga: definito l'orario della conferenza di Chivu e non solo. Il programma della vigilia
- 09:58 GdS - A Cagliari il destino intreccia i fili di Pio Esposito con Chivu che riceve un paio di 'regali'
- 09:44 CdS - La rivoluzione silenziosa di Chivu, il comandante che protegge i suoi e cambia progressivamente
- 09:29 TS - L'Inter domina il Cagliari per 75' e sale in zona Champions: prova di autorità, ma il solito difetto resta
- 09:15 CdS - Senza grandi rischi, ma qualche brivido: a Cagliari l'Inter fa la vittoria numero 1.600 in Serie A
- 09:00 GdS - Lautaro fa 12 gol su 12 al Cagliari e supera Mazzola. Può mettere nel mirino la vetta e puntare a Meazza?
- 08:45 GdS - Pio Esposito-Cagliari, questione di destino sotto l'intuizione di Chivu. Ora è tutto in discesa
- 08:30 GdS - L'Inter di Chivu ha ancora qualcosa di inzaghiano, ma non prenderebbe cinque gol dal Psg
- 08:15 La fame del Toro, lo squillo di Pio e un'Inter a tratti ritrovata. Cinismo da affinare, ma i segnali sono positivi
- 00:06 EsposiTor
- 23:51 videoCagliari-Inter 0-2, Tramontana: “Il gol di Esposito liberatorio, diventerà forte. Partita giocata bene”
- 23:49 Cagliari-Inter, la moviola - Caduta in area di Thuram: Piccinini vede bene. Gestione dei cartellini così così
- 23:39 Chivu in conferenza: "Mai subito tiri in porta. La squadra c'è, dobbiamo continuare a migliorare"
- 23:35 Mkhitaryan a DAZN: "Fare gol mi manca, da mezzala non ho questo feeling". Poi il lapsus Inzaghiano
- 23:28 Mkhitaryan a Sky: "Da Inzaghi a Chivu sono cambiate poche cose. Voglio essere al top e aiutare l'Inter"
- 23:24 Cagliari, Pisacane a DAZN: "Abbiamo cambiato assetto dopo l'infortunio di Belotti, ma l'Inter ha meritato"
- 23:24 Chivu a ITV: "Avremmo potuto chiuderla prima, ma sono contento per la prestazione, la qualità e i tre punti"
- 23:23 Cagliari, Folorunsho a Sky: "Inter da scudetto, siamo dispiaciuti perché la gara è rimasta aperta fino all'ultimo"
- 23:19 Chivu a DAZN: "Io fantasmi non ne vedo. Cautela con Pio Esposito, per il bene nostro e dell'Italia"
- 23:18 Lautaro in conferenza: "Esposito è in gamba, lasciamolo tranquillo e facciamolo crescere al meglio"
- 23:17 Cagliari, Pisacane a Sky: "L'Inter ha fatto una grandissima gara e ha meritato. Belotti? Speriamo nulla di grave"
- 23:13 Chivu a Sky: "Andiamoci piano con Pio Esposito, è un 2005. Palo del Cagliari? Preferirei parlare dei nostri due..."
- 23:10 Lautaro a ITV: "Tre punti importanti che volevamo. Quando l'Inter vince mi fa stare tranquillo"
- 23:10 Derby in famiglia, Agostino Esposito: "Felici per Pio, è una gioia immensa. Cena tutti insieme? Più avanti..."
- 23:06 Bastoni a ITV: "Le due batoste ci faranno bene. Esposito? Il primo di tanti, sono sicuro"
- 23:03 Cagliari-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:02 Bastoni a DAZN: "Siamo abituati alle critiche, abbiamo le spalle larghe. Pio Esposito? Noi anziani..."
- 23:01 Cagliari-Inter, le pagelle - Calhanoglu in fiducia tecnica, Lautaro sul velluto. Dimarco produttivo
- 23:00 Lautaro a Sky: "Sempre pronti ad attaccare l'Inter, ma il gruppo è forte. Esposito? Dovete lasciarlo tranquillo"
- 23:00 Bastoni a Sky: "A ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci. Scudetto? Noi ci esponiamo, non so se..."
- 22:59 Lautaro a DAZN: "Pio ragazzo meraviglioso, lavora tanto. Ci darà una grande mano"
- 22:46 Lautaro, pali, emozioni e brividi. E poi, arriva Pio: la gemma di Esposito fa volare l'Inter, Cagliari battuto 2-0
- 22:41 Cagliari-Inter, Fischio Finale - La legge di Lautaro e il primo guizzo del baby Esposito: Chivu continua la scalata
- 22:35 liveIl POST PARTITA di CAGLIARI-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 20:35 Akanji a Sky: "Stasera gara dura. Obiettivi? La stagione è lunga, ragioniamo di partita in partita"