"Primo tempo acceso, mancano alcuni fischi (specie la spinta di Calhanoglu su Seba Esposito), il fallo tattico di Mina su Thuram è da giallo ma non viene sanzionato". Questo il giudizio del moviolista della Gazzetta dello Sport che a Piccinini rimprovera un giallo mancato ai danni del difensore di Pisacane mentre avalla la decisione dell'arbitro sull'ammonizione di Carlos Augusto e Barella: "Calcia il pallone in campo su rimessa avversaria, gesto antisportivo. Ci sta pure il giallo a Barella in ritardo su Felici". Bene anche nel verdetto su Marcus Thuram; "Non c’è rigore, è lui che rovina sui difensori" e "nel finale Pio Esposito inciampa sulla palla, non è fallo di Palestra".