"Terza vittoria consecutiva, ma anche la prestazione più convincente. Altra valanga di occasioni sprecate, ma dietro, con la linea alta, soffre il minimo". Una combinazione che frutta a Chivu un bel 7 nella pagella del Corriere dello Sport che altrettanto valuta la gara di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu.

Valanghe di sufficienze, con Pepo Martinez, Dumfries, Frattesi e Carlos Augusto che non vanno oltre il 6 politico, superati di mezzo punto da Akanji, De Vrij, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Pio Esposito che trova il primo gol in Serie A "dopo aver sfoggiato una difesa del pallone da manuale, vince il confronto con il fratello".

Luis Henrique è il peggiore, "preoccupato di rispettare le direttive, è spesso troppo timido, ma anche poco coinvolto dai compagni", non va oltre il 5,5 ed è l'unico sotto la soglia del 6. Sette e mezzo pieno invece per il capitano a cui "bastano pochi minuti per confermarsi bestia nera del Cagliari. Ora sono 12 reti in 12 incroci. Ma nella sua gara c’è tanto altro oltre al gol. Smista il pallone, abbassandosi, contribuendo allo sviluppo della manovra. E, alla bisogna, sa pure sacrificarsi".