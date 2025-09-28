"Sono orgoglioso di accompagnare questi ragazzi nel loro cammino, convinto che il meglio debba ancora venire". Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Sebastiano e Francesco Pio Esposito, dopo il primo incrocio tra i due fratelli da avversari in Serie A in Cagliari-Inter.

L'occasione è stata la migliore per uno scatto in compagnia dei due attaccanti. "L'agente Mario Giuffredi con Francesco Pio Esposito, fresco del suo primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter, e il fratello Sebastiano, che gioca nel Cagliari; per la prima volta sono stati avversari in campo - si legge nel post dell'agenzia su Instagram -. Due talenti, due percorsi diversi, un unico filo che li unisce: la famiglia e la passione per il calcio".