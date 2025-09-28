Con i suoi vent'anni e novantuno giorni, Francesco Pio Esposito è il quarto giocatore italiano più giovane della storia dell'Inter a segnare un gol in Serie A negli anni 2000. Chissà se l'attaccante classe 2005 l'avrebbe anche solo immaginata, qualche mese fa, la notte andata in scena ieri sera all'Unipol Domus di Cagliari dove l'ex attaccante dello Spezia, che proprio con i liguri lo scorso maggio aveva versato lacrime amare per la mancata promozione in massima serie, ha trovato il suo primo score in Serie A.
Una rete che gli vale il quarto posto nella classifica dei giocatori più giovani della storia dell'Inter a trovare il gol dopo il fratello Sebastiano Esposito, Mario Balotelli e Marco Faraoni. Il primo, nonché secondogenito della famiglia Esposito e più grande di Pio di tre anni, ha trovato il suo primo gol con l’Inter a 17 anni e 172 giorni. Il secondo, che con l’Inter vanta il Triplete, ha sottoscritto il suo primo tabellino in campionato a 17 anni e 238 giorni. Marco Faraoni ha lasciato il segno a 20 anni e 74 giorni, anticipando Pio di 17 giorni.
Autore: Egle Patanè
