"Partita senza particolari problemi per Piccinini, alla seconda in A stagionale", gara che il fischietto di Forì è chiamato ad arbitrare a Cagliari tra i rossoblu e l'Inter. Su 27 falli, il direttore di gara estrae il cartellino soltanto 2 volte, entrambe le volte correttamente come sottolinea il Corriere dello Sport nell'analisi sulla prestazione del 41enne.

"Buono il gol di Lautaro, che non commette fallo su Obert che gli è davanti e che si abbassa senza subire particolari spinte o pressioni. Nessun dubbio anche sulla regolarità della rete di Pio Esposito" si legge ancora nella Moviola del Corsport che poi sottolinea: "Su Thuram nessun rigore: entra in area del Cagliai già leggermente sbilanciato, arriva il contatto con Luperto che gli è davanti: l’impressione, al di là dell’entità dello scontro (minimo) è che l’attaccante nerazzurro sia già in caduta e che non ci siamo azioni fallose, Piccinini è proprio davanti ai due, ha visuale libera, fa proseguire. Corretto".

