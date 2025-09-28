Croce e delizia. L'abbiamo detto, quella di ieri sera per Sebastiano Esposito è stata la notte dell'ottovolante di emozioni, una notte in cui la gioia incontenibile di assistere al primo gol in Serie A del fratellino Pio arriva nel momento migliore del suo Cagliari che nella ripresa aveva guadagnato centimetri e fiducia. A squarciare il cielo sopra l'Unipol Domus è il 94, è un Esposito ma è quello della squadra avversaria che fa 2-0 all'82esimo e mette al sicuro un risultato che i padroni di casa stavano tentando di far scricchiolare.

Gioia e dolore, ma anche i più pretenziosi dei cagliaritani, perdoneranno quel gentile, commosso, ma anche composto e maturo abbraccio tra i due 94 in campo, accomunati da numero, cognome e corredo genetico. Il terzo derby tra fratelli del campionato italiano che si conclude con un abbraccio che vale persino più di tre punti guadagnati per uno e persi per l'altro, di sicuro un frame da incorniciare per sempre. Frame che Sebastiano non può non rendere pubblico e che reposta su Instagram con tanto di cuore.