È Ebenezer Akinsanmiro il Panini Player of the Match di Pisa-Fiorentina, un premio arrivato a coronare un'ottima prestazione da parte del giocatore nigeriano arrivato in estate dall'Inter in Toscana. A fine gara, ai microfoni di DAZN, Akinsanmiro ha rilasciato la consueta dichiarazione post-partita: "Per me è la prima volta, sono contento. Abbiamo giocato con grande grinta; meritavamo un risultato diverso. Dobbiamo fare un po' meglio, quindi spingeremo finché i risultati non arriveranno. A centrocampo è stata una partita molto dura, però è stata una grande esperienza per me che sono alle prime partite in Serie A". L'attaccante nerazzurro Mbala Nzola, intervistato insieme a lui, lo elogia così: "Lui è il mio player. È un giocatore davvero forte, lo sa anche lui".