Seconda partita consecutiva in campionato e clean sheet a referto per Josep Martinez, che dopo la partita di Cagliari festeggia la vittoria nerazzurra sul proprio profilo Instagram: "Solida prestazione in un campo complicato. Non ci fermiamo qui, con la testa a martedì per la Champions League". Nelle sue parole, però, c'è anche un messaggio di conforto per lo sfortunato Andrea Belotti, infortunatosi proprio in occasione di uno scontro col portiere spagnolo: "Triste per la notizia del tuo infortunio, ti auguro una pronta guarigione". 

Sezione: Focus / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 16:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print