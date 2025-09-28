Il Sassuolo si rilancia in campionato dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter. La squadra neroverde batte 3-1 l'Udinese nel lunch match della 5a giornata di campionato.

In rete per i padroni di casa Laurientè, Kone e Iannoni. Inutile il gol del momentaneo 2-1 degli ospiti siglato da Davis. Il Sassuolo sale a quota 6 punti in campionato, uno in meno dell'Udinese. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 14:41
Autore: Raffaele Caruso
