Dopo la vittoria dell'Unipol Domus, l'Inter incassa il riconoscimento anche di Nicola Riva, figlio dell'immortale Gigi Riva, che sul proprio profilo Instagram assegna i giusti meriti alla squadra nerazzurra: "Inter squadra fortissima, peccato aver preso quel gol a freddo perché con queste squadre tutto diventa più difficile, nonostante ciò siamo rimasti in partita e per 20 minuti del secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà e con un po' di fortuna magari... ora testa a Udine con fiducia delle ottime cose fatte fin qui e lavorare su quelle dove si può migliorare! Tutti insieme nel nostro percorso per raggiungere il nostro obbiettivo! Forza Cagliari sempre".