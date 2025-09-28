Che partita si aspetta tra Milan e Napoli? A rispondere è Lichtsteiner che ha parlato così all'alba del big match tra i due sopraccitati matches alla Gazzetta dello Sport: "Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare" ha detto il doppio ex allievo di Conte e Allegri che poi parla anche della lotta scudetto.

"Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine - ha continuato-, ma credo che anche Inter e Juve possano provare a lottare per il primo posto. Come sempre, saranno decisivi gli episodi e altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni".