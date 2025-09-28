Il successo in Sardegna porta anche la firma di Alessandro Bastoni, sempre più protagonista non solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva. Con una rete e due assist è il difensore che ha partecipato a più gol in questa Serie A. Nessuno in Italia ha fatto meglio e, allargando lo sguardo ai principali campionati europei, soltanto Alejandro Grimaldo è riuscito a superare il suo contributo.