Di fronte a Francesco Pio, ieri sera c'era Sebastiano, "felice per il fratello, ma pure sconsolato per la serata in cui non ha indovinato molto". E chissà se ha pensato al tempo in cui "l’Internazionale aveva le stesse aspettative anche per lui, ma per il maschio secondogenito la ruota è girata diversamente": qualche errore personale, qualche prestito andato non come sperava in Serie B... e magari la mancanza di un mentore come Cristian Chivu lo è stato per Pio.

"E invece, quando esplodeva con maggiore precocità del fratellino, ad Appiano governava la Lukakucrazia di Antonio Conte. A Cagliari potrà forse trovare il suo posto nel mondo, ma di certo è Milano, dove vive e vuole mettere radici, la casa dell’Esposito, stella che illumina l’Inter oggi, domani e pure dopodomani" si legge nello spazio dedicato all'attaccante classe 2002 dalla Gazzetta dello Sport.