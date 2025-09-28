Domani il Consiglio Comunale di Milano è chiamato a sciogliere le riserve sulla delibera per la cessione dello stadio Meazza e delle aree di San Siro a Inter e Milan. "Si tratta di un passaggio importante - sottolinea il presidente rossonero Paolo Scaroni ai microfoni de Il Sole 24 Ore - di un percorso che ho iniziato oltre 6 anni fa per costruire a Milano uno stadio bellissimo: un'icona architettonica riconosciuta in tutto il mondo, all'altezza di Milan, Inter, della città e dei milanesi. I club sono pronti a investire oltre 1 miliardo in un progetto sostenibile e innovativo che prevede un'importante opera di rigenerazione urbana a beneficio della collettività, innovativa e sostenibile, che vivrà 365 giorni l'anno e non solo in occasione degli eventi. Sono fiducioso perché se non dovesse aver via libera perderemmo tutti".