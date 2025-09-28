A margine del Ferrara Sport Festival, la prima edizione di una quattro giorni di sport realizzata dal Comune emiliano, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, si è soffermato sulla questione San Siro: "Mi auguro che ci sia finalmente un nuovo stadio, moderno e accessibile e funzionale, che rispecchi la trasformazione della città. Lo sport a Milano ha ancora margini di miglioramento, e lo stadio deve essere l'emblema. Mi auguro che il Consiglio Comunale decida in tal senso. Non si chiude una pagina - ha aggiunto - perché San Siro rimarrà nella memoria e il nuovo San Siro guarderà non solo la storia ma la prospettiva".

Inevitabile anche parlare della possibile sospensione di Israele dalle competizioni UEFA: "Mi auguro che ci sia prudenza, perché noi abbiamo bisogno di lasciar lavorare la diplomazia affinché la pace venga raggiunta e lo sport svolga un ruolo di conciliazione, non di separazione".