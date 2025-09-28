Ieri sera, in occasione delle semifinali della Supercoppa Italia 2025 di pallacanestro in corso di svolgimento all'Unipol Forum di Assago, è stato celebrato l'addio al basket di uno dei giocatori icona della storia recente della palla a spicchi italiana, ovvero Marco Belinelli, che dopo aver vinto l'ultimo Scudetto con la maglia della Virtus Bologna ha deciso di lasciare i parquet dopo una carriera costellata di trionfi e condita da 13 stagioni in NBA, 860 gare di regular season, 65 nei playoff e la vittoria nella gara del tiro da tre all'All-Star Game, più 154 presenze con la Nazionale italiana.

La serata di ieri è stata l'occasione anche per l'Inter per celebrare il cestista di San Giovanni in Persiceto, noto tifoso nerazzurro. Con tanto di omaggio speciale: una maglia con il numero 23, in onore ai suoi anni di carriera cestistica.