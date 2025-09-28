"Tre punti conquistati con una prova di autorità, seppur con uno dei soliti difetti di questo inizio di stagione, ovvero non chiudere la partita". Nell'incipit del suo pezzo odierno, Tuttosport sintetizza così il 2-0 esterno con cui l'Inter si sbarazza del Cagliari centrando la sua vittoria numero 1.600 della storia in Serie A (prima la Juventus a 1.714, Milan terzo a 1.509). Un successo che vale il balzo della squadra di Chivu in zona Champions, a due lunghezze di distanza dalla Juventus e in attesa di conoscere i risultati di Milan-Napoli e Roma-Verona.

Il quotidiano sportivo torinese sottolinea anche che la squadra di Chivu "ha dominato l'incontro per 75 minuti" e lasciato il risultato pericolosamente aperto fino al primo gol in Serie A di Pio Esposito che ha poi chiuso i giochi. Adesso, prima della seconda sosta nazionali dell'anno, l'obiettivo è conquistare altre due vittorie a San Siro contro Slavia Praga in Champions e Cremonese in campionato.