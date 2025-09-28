I contrari restano contrari e i voti non si spostano. È questo, in sintesi, lo scenario descritto tra le pagine dell'edizione milanese del Corriere della Sera alla vigilia dell'appuntamento di domani, quando alle 16.30 si alzerà il sipario sul Consiglio Comunale di Milano chiamato a sciogliere le riserve sulla cessione del Meazza e delle aree di San Siro a Inter e Milan.

Secondo il quotidiano generalista, però, il fatto che la delibera possa essere modificata con tre emendamenti (il primo per la previsione della white list, ovvero una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa, il secondo per chiarire i costi di bonifica per il Parco dei Capitani, il terzo per studiare alcune misure per tutelare la salute dei residenti) potrebbe "portare gli indecisi nella maggioranza, che al momento sono due, la dem Monica Romano e il capogruppo della lista Sala Marco Fumagalli, a votare a favore della vendita - si legge -. Ancora però non hanno sciolto la riserva".