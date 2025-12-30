Intervenuto su Radio Sportiva, l'agente di Gigio Donnarumma, Enzo Raiola ha parlato dell'estremo difensore italiano entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter prima di firmare col Manchester City, squadra sposata dopo la vittoria della Champions League con il PSG, titolo vinto dai parigini contro i nerazzurri di Inzaghi: "Per lui è stata un'estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni - ha detto tornando sul mancato rinnovo col PSG -, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene".

Sul rapporto con la Nazionale azzurra.

"Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c'è l'impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali".