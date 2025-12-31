Dopo i rumors di qualche ora fa circa l’addio di Joao Cancelo all’Al-Hilal, la Gazzetta della Sport esordisce nell’edizione odierna con un possibile colpo di scena: il possibile ritorno del portoghese all’Inter. "Il 31enne portoghese è, infatti, diventato di colpo una possibile occasione per un club a caccia proprio di un laterale destro che copra la voragine lasciata dall’infortunio di Denzel Dumfries" si legge nell’anticipazione. "Vada come vada, il caso Cancelo scuoterà il mercato di gennaio perché Joao ha ormai deciso di lasciare il suo compound a Riad. Jorge Mendes si muove da giorni tra le principali cancellerie del Continente. L’Inter è una di queste".

Cancelo si era trovato bene nel capoluogo milanese sotto la guida di Spalletti, e da quelle parti "non hanno mai smesso di rimpiangere quella sua creatività istintiva. Le due esigenze si incastrano, anche dal punto di vista temporale", e in Viale della Liberazione la formula con cui potrebbe separarsi dalla squadra di Inzaghi non dispiace. "Prestito fino a fine giugno, così da mettere in sicurezza questa stagione e avere tempo per programmare la prossima".