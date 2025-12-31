Un ritorno di Joao Cancelo all'Inter non sarebbe proprio fantacalcio. L'esterno portoghese, messo fuori lista da Simone Inzaghi, è pronto a lasciare l'Al Hilal e tornare in Europa. E come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, il club nerazzurro avrebbe già mosso i primi passi.

Cancelo ha aperto a un ritorno in Italia, si di lui ci sarebbero anche Juventus e Barcellona.