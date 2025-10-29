La Fiorentina è, assieme all’Atalanta, una delle due squadre contro cui Nicolò Barella ha sia segnato più di una rete sia servito più di un assist in Serie A:  due gol e altrettanti passaggi vincenti nei precedenti con i viola, oggi ospiti dell'Inter a San Siro per la nona giornata di campionato. 

Sezione: Stats / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 17:58 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print