Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, sono diversi i record che potrebbero essere raggiunti nel corso del 32esimo turno di campionato. Compreso quello relativo a Simone Inzaghi, il quale, in Inter-Lazio, punta a conquistare il 500esimo punto in Serie A come allenatore. Lo score del piacentino, da quando ha cominciato a sedersi sulla panchina biancoceleste nella stagione 2015-16 al 3-0 imposto dalla sua squadra all'Empoli domenica scorsa, parla di 150 vittorie, 47 pareggi e 68 sconfitte.