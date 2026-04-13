La doppietta che ha scavato la differenza tra Inter e Como messa a segno ieri sera ha permesso a Denzel Dumfries di portarsi a quota cinque gol in questa stagione, una stagione condizionata dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per tre mesi. Allo stadio 'Sinigaglia', il laterale olandese ha aggiornato il suo score con la maglia nerazzurra raggiungendo quota ventisette reti, venti delle quali sono arrivate in Serie A. Dal suo approdo a Milano nell'estate 2021, l’unico difensore, se così si può definire, che ha fatto meglio in questo lasso di tempo è stato Federico Dimarco con 21. 

Sezione: Stats / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 23:53 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.