La doppietta che ha scavato la differenza tra Inter e Como messa a segno ieri sera ha permesso a Denzel Dumfries di portarsi a quota cinque gol in questa stagione, una stagione condizionata dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per tre mesi. Allo stadio 'Sinigaglia', il laterale olandese ha aggiornato il suo score con la maglia nerazzurra raggiungendo quota ventisette reti, venti delle quali sono arrivate in Serie A. Dal suo approdo a Milano nell'estate 2021, l’unico difensore, se così si può definire, che ha fatto meglio in questo lasso di tempo è stato Federico Dimarco con 21.