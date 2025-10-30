Arma letale. Le conclusioni chirurgiche di Hakan Çalhanoglu sono diventate un fattore scombinante nelle partite un po' bloccate. Il centrocampista dell'Inter ha segnato cinque gol in sette presenze in questa Serie A, gli stessi realizzati nello scorso campionato in 29 gare giocate. Lo evidenzia Opta, ricordando i numeri del turco, che sa sempre farsi trovare pronto in entrambe le fasi, fornendo un grande contributo anche in situazioni di recupero e intercetto.