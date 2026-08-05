MILAN-INTER 0-0  

46' - Duplice fischio finale del signor Keevers, squadre negli spogliatoi.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - ZIELINSKI! Ancora su ispirazione di Bastoni, il polacco calcia di esterno al volo ma lo fa troppo debolmente: parata a terra di Torriani.

43' - ESPOSITO! Sul lancio di Bastoni la punta si allunga e devia verso la porta: facile presa per Torriani.

37' - TOMORI! Sulla punizione di Bartesaghi, il difensore arriva di testa ma manda fuori.

36' - Cartellino giallo per Bisseck che stende Chukweze arrivando in ritardo sull'avversario.

31' - Come Barella prima, anche Zielinski ci prova dalla distanza (col sinistro): pallone altissimo.

26' - FOFANA! Buona azione del Milan che manda al tiro il francese da fuori area: pallone centrale, para Martinez.

25' - Sugli sviluppi del corner ci prova Barella dalla distanza, pallone decisamente fuori bersaglio.

24' - Bel cross di Diouf sul secondo palo e Tomori salva in corner!

18' - MUSAH! Palo pieno del centrocampista che calcia sul secondo palo dopo l'assist di Loftus Cheek e colpisce il legno a Martinez fermo!

15' - Buona chiusura di Zielinski su Loftus Cheeck che evita un'azione pericolosissima.

12' - Occasione Milan! Chukwueze pennella sul secondo palo ma né Camarda né Bartesaghi riescono a colpire!

11' - Cross di Dimarco, colpo di testa di Esposito con pallone che si alza e va lentamente oltre la traversa.

8' - CISSE! Loftus Cheek attacca e serve l'esterno, che calcia debolmente e fuori sulla chiusura di Diouf.

7' - Problemi per Bisseck, gioco interrotto. Il tedesco torna in campo zoppicando.

13.13 - Calcio d'inizio: primo pallone nerazzurro. Partiti!

13.10 - Minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi.

13.08 - Lo spettacolo si chiude con l'inno nazionale australiano.

13.06 - Parte l'inno nazionale italiano.

13.03 - Momento dedicato alle danze maori.

13.01 - Le due squadre entrano in campo di fronte a 50 mila spettatori. Rossoneri tutti con la maglia numero 6 per onorare la memoria di Franco Baresi.

12.57 - Il 'Nessun dorma' di Puccini introduce l'inizio della partita all'Optus Stadium, con un bellissimo gioco di luci e fuochi d'artificio.

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FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): 96 Torriani; 31 Pavlovic, 46 Gabbia, 23 Tomori; 80 Musah, 8 Loftus Cheek, 19 Fofana, 33 Bartesaghi; 21 Chukwueze, 70 Cissé; 73 Camarda. A disposizione: 37 Pittarella, 41 Bouyer, 2 Estupinian, 5 De Winter, 9 Ramos, 10 Leao, 13 Diawara, 14 Modric, 18 Nkunku, 28 Comotto, 30 Jashari, 35 Vladimirov, 42 Terracciano, 56 Saelemaekers. Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 52 Iddrissou, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 60 Farronato, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Lachlan Keevers.
Assistenti: Ashley Beech.am - Astro Sakalis
Quarto ufficiale: Shane Skinner.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 13:58
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.