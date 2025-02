Anche Andrea Ranocchia alla Gazzetta dello Sport si proietta già a Napoli-Inter di sabato prossimo. "Non c’è dubbio che quella tra l’Inter e Napoli sia una sfida molto, molto importante nella corsa scudetto, anche se, onestamente, non credo che sarà del tutto decisiva per il risultato finale del campionato".

L'ex centrale nerazzurro sottolinea come manchino ancora diverse giornate e non dimentica l'Atalanta come terzo incomodo. "Conte avrà potuto usufruire di una settimana intera di preparazione, mentre Inzaghi gioca la Coppa Italia e potrà lavorarci per davvero solo da mercoledì (domani, ndr): questo avrà sicuramente un peso - spiega Ranocchia -. Per il resto, mi immagino un Napoli-Inter da ricordare, in uno stadio infuocato: saranno decisivi certi dettagli, la determinazione dei giocatori e le strategie dei due grandi allenatori in panchina. Certo, in casa Inter sarà importante poter avere un Thuram pienamente recuperato".