Le tre vittorie nel giovedì di Europa e Conference League danno all'Italia punti importanti nel season ranking Uefa, che assegnerà alle prime due classificate a fine stagione un posto in più per la Champions. Guida ancora l'Inghiterra con 13.642, davanti all'Italia con 12.109 e il Portogallo a 11.775. Quarta la Spagna (11.429), davanti al Belgio con 11.150. Quindi la Germania a 10.442, la Francia a 9.929, la Repubblica Ceca a 8.700, la Svezia a 8.156 e a chiude la top ten l'Olanda a 8.000.

Quanto al ranking dei club, l'Inter è nona a 91.000, prima delle italiane. Guida il Manchester City a 135.000, davanti al Real Madrid a 131.000 e al Bayern Monaco con 122.000. Nerazzurri preceduti anche da Liverpool con 117.500, Roma con 97.000, PSG con 96.000, Borussia Dortmund a 93.000 e Chelsea a 92.750. Decimo il Bayer Leverkusen a 87.000.