Ottimi voti per gli interisti, corsari a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions. Ecco le valutazioni del Corsport:

S. Inzaghi (all.) 7,5 Fa bene a toccare il meno possibile, adattando Bastoni. Vince la logica e se Zielinski non avesse fallito il rigore del 3-0 sarebbe già qualificato, ma si può accontentare: quarti Champions all’orizzonte.

J. Martinez 6 Si fa trovare pronto in avvio su Osman. Qualche strana imperfezione nel palleggio.

Pavard 6 Sbaglia l’uscita e il Feyenoord va vicinissimo al gol, ma è l’unico errore.

De Vrij 6,5 Torna a casa sua e alza il muro. Si fa infilare in contropiede da Ueda un attimo prima di essere sostituito.

Bisseck (27’ st) 6 Solidità e attenzione.

Acerbi 7 Il vecchio Leone sta tornando a livelli di eccellenza. Custodisce la zona sinistra e spesso si sgancia per scambiare la posizione con Bastoni.

Dumfries 7 È un derby per l’olandese, cresciuto nello Sparta Rotterdam. Tira fuori una prestazione di grande spessore e costanza.

Barella 7,5 È il regista occulto quando manca Çalhanoglu. Fa respirare l’Inter e non manca il gesto d’autore: quel cross di prima, servendo l’assist per Thuram, è una perla balistica di rara bellezza.

Frattesi (27’ st) 6 Non ha ancora trovato la sua dimensione e ne soffre.

Asllani 6 L’avvio è timido, ma l’albanese non si scoraggia e tira fuori il lancio da cui nasce il gol di Thuram. Certo patisce il costante paragone con Çalhanoglu.

Çalhanoglu (36’ st) 6 Entra per custodire i due gol di vantaggio.

Zielinski 5 Prima mezz’ora brutta, si rianima dopo l’intervallo ed entra nel raddoppio di Lautaro, ma rovina tutto, sbagliando il rigore del possibile 3-0.

Bastoni 7 Rodaggio di 45 minuti, poi si lascia andare e riesce ad attaccare, creando i presupposti per il raddoppio di Lautaro. Dentro i suoi 90 minuti c’è tutto: attenzione tattica, fase difensiva super, buoni inserimenti.

M. Thuram 7 Quel pallone, arpionato in agilità e spedito in rete come fosse un colpo di karate, apre la strada all’Inter. Fa la differenza anche giocando a mezzo servizio.

Taremi (17’ st) 5 Chi lo ha visto? Queste dovrebbero essere le sue partite, invece l’iraniano gioca pochi palloni e anche male.

L. Martinez 7,5 Fa tutto, non solo il finalizzatore, ma il regista offensivo. Il gol numero 18 della sua carriera in Champions arriva a capo di un’azione da lui stesso ispirata, aprendo il gioco per Bastoni.

Arnautovic (36’ st) sv