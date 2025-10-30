Il Corriere dello Sport, nelle pagelle, premia Calhanoglu e Sucic, gli autori dei gol contro la Fiorentina. Benissimo Bastoni, bocciato Lautaro, striminziato il voto di Bisseck.

Chivu (all.) 7 Non era facile tornare subito a marciare dopo la sconfitta di Napoli e la complicata vigilia. Prova di forza importante.

Sommer 6 L'incertezza sul lancio di Mandragora provoca un brivido al Meazza, ma senza conseguenze. Attento su Kean a pochi minuti dalla fine.

Akanji 6,5 Cancella il deludente pomeriggio di Napoli con una prova di grande solidità.

Bisseck 6 Chance per lui dal primo minuto nel ruolo inedito di centrale in cui aveva giocato appena uno spezzone a Bruxelles. Rimandato al prossimo tentativo.

Bastoni 7 Provvidenziale l'anticipo su Kean a due passi dalla porta nerazzurra al 20', dalle sue sgroppate nascono le azioni più pericolose dell'Inter nel primo tempo. Lucido anche alla distanza. Frattesi (44'st)

Dumfries 6 Pericoloso in un paio di circostanze in area di rigore, gli manca un pizzico di cattiveria.

Barella 6 Percentuale di imprecisione al di sopra del consentito per un giocatore del suo livello. Con la gara in discesa aiuta però nella gestione.

Calhanoglu 7,5 La pressione costante di Gudmundsson gli complica i piani in fase di impostazione. Respira dopo l'ingresso di Fazzini che gli dà modo di centrare l'angolino alla sinistra di De Gea. Si conferma un cecchino dagli undici metri.

Sucic 7 Gli basta una magia di suola per conquistare San Siro, regalandosi la prima gioia in nerazzurro. Il gol fa impazzire anche Chivu.

Dimarco 6 Ha sul mancino l'opportunità di sbloccare la gara su assist al bacio di Bastoni, ma spara su De Gea. Si dà un gran da fare per creare spiragli tra le maglie viola quando la gara è bloccata.

Lautaro 5,5 In flessione anche contro i viola, nonostante la solita generosità.

Esposito 6 Crea più di una preoccupazione alla retroguardia viola. Meriterebbe anche un calcio di rigore che però il direttore di gara gli nega.

Bonny (33' st) 6,5 Con il suo guizzo provoca il penalty del 3-0 e l'espulsione di Viti.

