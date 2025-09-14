"Colombo porta a casa bene una tra le partite storicamente più complesse di tutto il campionato" sentenzia Tuttosport che per il derby d'Italia che ha visto debuttare la Refcam in Italia. "L'arbitro comasco parte fischiando tanto, ma con il passare del tempo si scioglie alzando la soglia dei falli. A livello tecnico nulla da segnalare fino al 4-3 di Adzic - si legge nella moviola del quotidiano torinese che passa ai raggi x l'episodio precedente al gol del giovane montenegrino caratterizzato da un doppio contatto tra K. Thuram e Bonny: "Uno basso, tra i piedi, e uno alto, tra il braccio del bianconero e il viso del nerazzurro, che rimane a terra toccandosi proprio il volto. Nessuno dei due però è punibile: sono entrambi dei lievi contatti di gioco, non fallosi, e peraltro prima di toccare il piede dell’avversario Thuram prende il pallone".