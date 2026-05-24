Per La Gazzetta dello Sport è una prestazione da 6 in pagella quella di Kevin Bonacina, arbitro che ieri ha diretto la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Inter, terminata con il punteggio di 3-3 (RILEGGI QUI LA NOSTRA MOVIOLA).

La rosea analizza gli episodi che meritano attenzione partendo dall’11’, quando Bisseck sbraccia su Rowe e rischia il giallo. Al 13’ il duello si ripetere in area di rigore, con l’interista che interviene in maniera impeccabile sulla palla. Poi si arriva al vantaggio nerazzurro con la splendida punizione realizzata da Dimarco. “Al 21’, punizione chiara dalla quale nasce lo 0-1 - sentenzia il quotidiano -. Manca un fallo Pobega-Barella e un giallo per Sucic su Freuler: impedisce una ripartenza potenzialmente pericolosa. Corretto il giallo a Lautaro su Freuler: all’ultimo ritrae la gamba, rischio-rosso. Al 32’ st giallo consono per Mkhitaryan che interviene su Ferguson in dinamica di ‘fuga’”, chiosa il giornale.