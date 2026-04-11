Domani sera l'Inter farà tappa sul lago di Como senza Lautaro Martinez e Yann Bisseck. L'attaccante argentino e il difensore tedesco sono gli unici due giocatori costretti allo stop per infortunio che spingono Cristian Chivu a fare delle nuove valutazioni di formazione per la sfida contro i ragazzi di Fabregas. La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare l'undici nerazzurro partendo dall'attacco, dove dovrebbe essere Pio Esposito e fare coppia con il ritrovato Marcus Thuram, reduce dal gol e dai due assist serviti a Lautaro nel 5-2 contro la Roma.

Prevedibile anche la conferma di Manuel Akanji sul centrodestra del terzetto difensivo, completato da Francesco Acerbi al centro del reparto e dall'impiego di Alessandro Bastoni sulla sinistra. Insomma, fatta eccezione per l'attacco si viaggia verso la conferma della formazione che ha vinto e convinto la notte di Pasqua. Da ricordare anche il ritorno a disposizione di Carlos Augusto, al rientro dopo il turno di squalifica scontato nell'ultimo turno di campionato.