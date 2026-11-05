Tra gli impegni infrasettimanali in campo europeo in casa Inter c'è stato anche quello dei ragazzi di Emiliano Bigica in Youth League. Una sconfitta, in casa del Feyenoord, nella quale è però emerso una volta di più il talento di Alen Vukaj, 18 anni, autore di un fantastico gol sul campo degli olandesi.

"Rappresenta oggi uno dei prospetti più interessanti dei nerazzurri. Nato a Lecco da genitori albanesi (zona Scutari), possiede il doppio passaporto – oggi è un elemento prezioso dell’Under 19 dell’Albania, per lui 4 assist in 7 gare - e non è nuovo a reti del genere: nel turno precedente di Youth League, contro lo Shakhtar Donetsk, era andato in rete con un bel pallonetto. Ha iniziato a tirare i primi calci a 5 anni nella Cisanese, poi è stato al Manara 1909, prima di arrivare all’Inter nell’estate del 2018. In nerazzurro ha conquistato lo Scudetto Under 14, quello Under 15 e pure il Tricolore Under 18, quando, nella finale col Bologna, vinta ai rigori, fu lui a trasformare il penalty del trionfo finale".