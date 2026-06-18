Emergono dalle pagine romane de La Repubblica alcuni dettagli riguardanti il contratto di Ivan Provedel con l'Inter, che dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni dopo l'avvenuto accordo sia tra giocatore e club, sia tra i nerazzurri e la Lazio (almeno su base verbale).

Provedel-Inter, taglio allo stipendio ma...

In casa biancoceleste sono giorni di fermento. Oltre a Provedel, infatti, sta partendo anche Romagnoli. "Cedere, tagliare, ringiovanire. È la linea della Lazio nell’estate con il mercato a saldo zero - si legge sul quotidiano -. Praticamente certo l’addio di Romagnoli e Provedel, accordi definiti ma per entrambe le operazioni manca la firma di Lotito. Non è un dettaglio trascurabile, per questo l’agente del portiere non dà per fatto il trasferimento all’Inter. L’intesa è stata trovata sulla base di tre milioni per il cartellino, mentre Provedel è pronto a firmare un triennale da 1,5 milioni netti a stagione più bonus che potrebbero consentirgli di toccare i 2 milioni".

Provedel, addio Lazio dopo quattro stagioni

"Dopo quattro stagioni - si legge ancora - impreziosite dallo storico gol di testa nel recupero all’Atletico Madrid in Champions League, il 32enne portiere friulano lascia la Lazio e va a giocarsi il posto con Martinez nella squadra di Chivu. Sarà invece Mandas, rientrato dal prestito al Bournemouth, a difendere i pali della formazione di Gattuso nella prossima stagione, con Motta come vice".