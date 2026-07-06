Oltre alla questione legata all'esterno, che potrebbe risolversi presto con l'arrivo di Anan Khalaili, l'altra casella da riempire presto per l'Inter è quella legata alla difesa. Un'urgenza che ha ragioni numeriche, come riporta oggi Tuttosport, "ma per ora - e c’è da vedere se arriveranno offerte per Alessandro Bastoni -, l’obiettivo è portare a casa un difensore e non sbagliarlo. È per questo che, nonostante sia stato proposto John Stones, svincolato dal Manchester City, in casa Inter non hanno dato seguito, poco convinti dagli infortuni e dall’ingaggio dell’inglese".
Il primo obiettivo resta il connazionale Chalobah, che piace da tempo e che vede i nerazzurri impegnati in un testa a testa con il Como. Così su Tuttosport: "Nei giorni scorsi il ds Carlalberto Ludi ha escluso una trattativa: il giocatore al Como piace - anche se Fabregas preferirebbe Davinson Sanchez, alternativa da tenere buona anche per l’Inter -, forse è un modo per evitare di accendere un’asta che non è nelle intenzioni nemmeno di Ausilio. Il Como, che per la difesa valuta anche Mamadou Sarr (pure lui del Chelsea), non ha finora presentato l’atteso rilancio per Chalobah e pare aspettare le mosse nerazzurre: l’Inter è in contatto con l’entourage del giocatore e, anche grazie ai flirt delle scorse sessioni di mercato, è vicina all’intesa economica su quel fronte. Poi ci sarebbe da discutere con il club londinese, che valuta Chalobah almeno 35 milioni di euro e, rispetto al passato, non pare propenso a un prestito".
Autore: Antonio Di Chiara
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