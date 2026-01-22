L'Inter farà all-in su Ivan Perisic. Come riporta Tuttosport, il croato è ritenuto per abilità, esperienza, testa e fame di vittoria l'innesto perfetto. Di ieri il meeting tra allenatore e dirigenza, in cui si è parlato proprio del ritorno a casa del giocatore oggi al Psv, che dall'Olanda non vogliono lasciar partire.

Perisic sta comunque bene in biancorosso e non forzerà la mano per andarsene, ma è stuzzicato dall'idea di un'avventura bis a Milano. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi.