Ampio ventaglio di scelte domani sera per Cristian Chivu in vista della gara col Pisa. Assenti i soli Calhanoglu e Dumfries, gli altri (compreso Di Gennaro) sono tutti a disposizione. Pio Esposito dovrebbe esserci, forse assieme a Bonny. In difesa possibile spazio per Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, mentre a centrocampo ci sarà Mkhitaryan, forse con Frattesi e la conferma di Zielinski in regia.