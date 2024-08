“Thuram c’è, ma l’Inter no”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Partenza non da campioni. Nerazzurri fragili in difesa e il Genoa trova il pari”. 2-2 anche per il Milan contro il Torino: “Super Toro, cuore Milan. Gol e brividi a San Siro”.