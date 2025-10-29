Una Fiorentina che rischia di battere il record negativo della propria storia con nove partite senza vittorie dall'inizio della stagione arriva a San Siro per provare a sgambettare l'Inter scottata dalla sconfitta di Napoli. Un match che, secondo il quotidiano La Nazione, si presenta sulla carta impari, anche se a livello di duelli individuali alcuni elementi della squadra di Stefano Pioli sono in grado di reggere botta.

Fra questi, senza dubbio, c'è il portiere David De Gea, atteso dal confronto diretto con Yann Sommer: i due per ora vantano lo stesso numero di reti subite in stagione con 14, con l'elvetico che ha mantenuto inviolata la propria porta in due circostanze. 
 

Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 11:45
Autore: Christian Liotta
