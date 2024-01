Monza e Inter si trovano sul campo domani sera in Serie A. Due società, come racconta Il Giorno, che hanno avuto modo di collaborare nelle ultime sessioni di mercato grazie ai buoni uffici tra Marotta e Galliani.

Non solo: dall'Inter sono arrivati in Brianza anche tre giocatori dopo che avevano terminato l'esperienza in nerazzurro. Uno è Ranocchia lo scorso anno, quindi D'Ambrosio e Gagliardini a partire da inizio stagione: avranno il compito di raccontare i segreti relativi ai vecchi compagni. In difesa c'è anche Luca Caldirola, cresciuto nel settore giovanile interista, così come Bettella. Infortunato Michele Di Gregorio.

Infine Caprari, che però non ha mai vestito la maglia nerazzurra ed è stato inserito come contropartita nell'affare Skriniar.