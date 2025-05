Con i 3 di Como, sono in totale 38 i punti conquistati lontano da casa dall'Inter di Inzaghi, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 3 ko. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, alla fine i nerazzurri in trasferta hanno fatto meglio del Napoli, fermo a quota 37 (più su solo l'Atalanta con 42).

La differenza, allora, l'ha fatta il rendimento casalingo: l'Inter, a San Siro, ha collezionato 43 punti, mentre i neo campioni d'Italia sono arrivati a 45.