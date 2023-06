L'Uefa ha deciso di non applicare alcuna sanzione all'arbitro Anthony Taylor, direttore di gara della finale di Europa League, duramente contestato sia da José Mourinho che in maniera decisamente aggressiva da alcuni sostenitori giallorossi in aeroporto a Budapest. Non solo non ci saranno stop per l'arbitro inglese, ma lo stesso è stato invitato con tutta la famiglia dal presidente Ceferin a Istanbul per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter.