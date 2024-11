Nel primo weekend del dopo sosta c'è anche il big match tra Milan e Juventus, ma secondo La Gazzetta dello Sport le partite in chiave scudetto della tredicesima giornata sono altre e sono tre: Verona-Inter e Parma-Atalanta oggi, Napoli Roma-domani. La sfida tra rossoneri e bianconeri viene invece definita dal quotidiano come un match che "assomiglia di più ad uno spareggio Champions".

Gli azzurri, ricorda la rosea, sono chiamati a difendere l'assalto al primo posto delle inseguitrici, in particolare di quelle che indossano la maglia nerazzurra e che giocano oggi. "Inter e Atalanta potrebbero passare la notte in cima, a più due sul Napoli, però devono vincere sui campi di due formazioni con il pensiero fisso della salvezza - scrive il giornale -. Non sarà facile, ma neppure impossibile".