Non mancherà il supporto acustico quest'oggi all'Allianz Arena per Lautaro e compagni. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, saranno circa 4mila i supporter interisti stasera a infondere coraggio ai nerazzurri nello stadio di Monaco di Baviera: 3.400 nel settore ospiti e altri 600 sparsi per il resto dell'impianto.

Peraltro, in città c'è proprio in questi giorni la più importante fiera mondiale nelle macchine e nelle attrezzature per l’edilizia. E il Monaco Inter Club oggi consegnerà ad Javier Zanetti la tessera di socio onorario: "Eravamo tutti legati a Andi Brehme, a volte vedeva le partite con noi, e ora omaggiamo il nostro eterno capitano Pupi", racconta Alessandro Rocca del direttivo del club, interista leccese venuto a lavorare in Baviera 6 anni fa.