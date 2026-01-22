Ma perché l'Inter torna in campo a meno di 72 ore dalla partita estremamente faticosa con l'Arsenal? Il motivo lo spiega la Gazzetta dello Sport: "Inter-Pisa si gioca domani perché da sabato lo stadio di San Siro sarà riservato all’organizzazione dell’Olimpiade di Milano-Cortina. La squadra nerazzurra giocherà il quarto di Coppa Italia, il 4 febbraio, contro il Torino a Monza. Per l’eventuale playoff di Champions invece lo stadio tornerà disponibile per il club".