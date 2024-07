Come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio di Tajon Buchanan, che dovrà stare fuori dai 4 ai 6 mesi dopo la rottura alla tibia subita in Nazionale. Come riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro sta cominciando a sondare il mercato alla ricerca di un sostituto del canadese. Nel mirino ci sono lo spagnolo Marcos Alonso, svincolato, e Layvin Kurzawa, 31enne in forza al Paris Saint-Germain. Nel giornale in edicola domani emergeranno ulteriori dettagli.